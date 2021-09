Duitse complotdenker die Alexander (20) door hoofd schoot ‘keek uit naar oorlog’

mondkapjesruzieDe Duitser die zaterdagavond een pompbediende doodschoot omdat hij van hem een mondkapje moest dragen, had extreemrechtse sympathieën en was een fervent aanhanger van complottheorieën. Dat schrijven diverse Duitse kranten op basis van bronnen in zijn omgeving en na een analyse van zijn profielen op sociale media. ,,Het was een kwestie van tijd voor het zo zou escaleren.”

De 49-jarige softwareontwikkelaar Mario N. heeft de moord op de 20-jarige Alexander opgebiecht. Hij voelde zich naar eigen zeggen in een hoek gedrukt en ‘zag geen andere uitweg’ dan om ‘een voorbeeld te stellen’. N. hield de pompbediende verantwoordelijk voor de situatie omdat hij hem nadrukkelijk wees op de coronaregels, meldt Der Spiegel op basis van justitiebronnen.

Uit een analyse van zijn profielen op Twitter en LinkedIn blijkt dat N. groot fan is van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland. Deze partij wordt door de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst beschouwd als een potentieel gevaar voor de democratie. De dienst zei in maart van dit jaar duidelijke aanwijzingen te hebben gevonden voor extremisme bij sleutelfiguren in de partij.

Tekst gaat verder onder deze tweet

‘Corona is verzonnen’

Hoewel de 49-jarige N. nooit door justitie is opgemerkt als potentieel gevaar, werd hij door zijn omgeving wel als dusdanig beschouwd. Een buurvrouw omschrijft hem in gesprek met Duitse media als ‘opvliegend en agressief’.

Zo klaagde hij vaak bij haar over klanten van haar nagelsalon die op straat geparkeerd stonden en beledigde hij haar regelmatig op een vrouwonvriendelijke manier. ,,Ik zag hem ook als een bedreiging voor mijn klanten. Hij viel me ​​vaak verbaal aan, beledigde me diep en vulgair. Het was een kwestie van tijd tot het zo zou escaleren.” Een andere buurman meldt dat hij door N. is uitgescholden omdat hij een mondkapje droeg. Hij zou ‘gestoord zijn, corona zou volgens hem verzonnen zijn en het vaccin zou je doden’.

Zijn uitlatingen op sociale media bevestigen volgens Duitse media dat N. een groot tegenstander is van het Duitse coronabeleid. Hij gelooft niet in mondkapjes en vindt de 1,5 meterregel ook onzin. Een totale oorlog zou de maatschappij een stuk verder brengen, stelde hij op Twitter. ‘Ik kijk uit naar de volgende oorlog. Ja, dat klinkt nu misschien wat heftig, maar we komen gewoon niet uit deze spiraal.’ In een andere tweet zei hij klaar te zijn om te vechten en bedreigde hij degenen die de situatie volgens hem hebben veroorzaakt.

De Duitse recherche bevestigt dat Mario N. diep verankerd was in groepen van verschillende corona-ontkenners. De aanklagers hopen meer duidelijk te krijgen na evaluatie van de in beslag genomen gegevensdragers. Het feit dat N. niet alleen één revolver, maar ook andere wapens en munitie thuis in zijn bezit had, duidt op verdere radicalisering.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Politiek

De moord op de 20-jarige Alexander wordt in de hoogste kringen streng veroordeeld. ,,Ik ben geschokt door de verschrikkelijke moord op een jonge man die alleen vroeg om de geldende regels te volgen, voorzichtig te zijn en solidariteit te tonen”, zegt de Duitse politica Annalena Baerbock. Ze betuigde haar medeleven aan de familie van het slachtoffer. ,,Ik maak me grote zorgen over de radicalisering van de non-conformistische gemeenschap”, voegt ze toe. Armin Laschet, minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, vindt dat ‘aan deze haat in onze samenleving een einde moet komen’.

Voor het Thüringer Bureau voor de Bescherming van de Grondwet, een afdeling van het Thüringer Ministerie van Binnenlandse Zaken, is de schietpartij een gevolg van extreemrechtse complottheorieën. ,,De koelbloedige moord op de student die als pompbediende bij een tankstation werkte, is verschrikkelijk, maar gezien de constante escalatie van de afgelopen weken geen verrassing voor mij”, zegt voorzitter Stephan Kramer tegen Tagesschau. ,,Het is jammer dat er altijd doden moeten vallen voordat het gevaar serieus wordt genomen.”

Het stadsbestuur van Idar-Oberstein, waar de moord plaatsvond, is van plan een herdenkingsdienst voor Alexander te houden.

