Duitse deelstaat kiest nieuwe leider, draait ‘verboden’ samenwerking met rechts-radicalen terug

Het parlement van de Centraal-Duitse deelstaat Thüringen heeft de socialistische Bodo Ramelow (Die Linke) verkozen tot minister-president. Zijn liberale voorganger stapte vorige maand al na drie dagen op na een politieke storm over diens verkiezing. Die was het gevolg van een ‘verboden’ samenwerking van de regionale CDU en FDP met de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland (AfD).

Met de verkiezing van Ramelow lijkt de regeringscrisis in de deelstaat, die uitgroeide tot een politieke crisis in Duitsland, opgelost. De nieuwe minister-president leidt een overgangsregering die Thüringen bestuurt tot de nieuwe deelstaatverkiezingen op 25 april 2021. Over die verkiezingen raakten de regionale christendemocraten (CDU), liberalen (FDP), socialisten (Die Linke) en Groenen (die Grüne) het vorige maand eens.

De vier partij-afdelingen konden vandaag kiezen uit slechts twee kandidaten: Bodo Ramelow (Die Linke), die van 2014 tot begin 2020 minister-president was, en de Thüringse AfD-fractievoorzitter Björn Höcke. Voor de CDU- en FDP-fracties twee ‘onmogelijke’ kandidaten omdat ze geen van beiden mogen ondersteunen van hun partijleiding in Berlijn. Die Linke is taboe omdat ze voortkomt uit de communistische partij in de DDR en nooit afstand nam van die ‘onrechtstaat’. Samenwerking met de AfD is ‘verboden’ omdat boegbeeld Höcke geldt als een extreemrechtse fascist. Individueel mochten de christendemocraten en liberalen Ramelow wél steunen om uit de crisis te raken. Desondanks deden ze dat niet.

De FDP deed niet mee aan de verkiezing, de CDU wél maar onthield zich van stemming. In de eerste twee rondes behaalde Ramelow noch Höcke de vereiste absolute meerderheid. Daarna trok Höcke zich terug waardoor Ramelow in de beslissende derde ronde de enige kandidaat was die de meeste stemmen kreeg.

Hand

Toen Höcke hem wilde feliciteren, weigerde Ramelow hem een hand te geven. ,,Pas als u de democratie verdedigt, ben ik daartoe bereid’’, sprak de kersverse minister-president in zijn toespraak tot de fractievoorzitter van de AfD.

Ramelow bestempelde de partij als de ‘brandstichter in deze zaal’. Daarmee doelde hij op de vreemdelingenhaat die de rechts-radicale partij in de ogen van de ‘democratische’ partijen aanwakkert met haar standpunten.

Bedreigd

Ramelow zei het ook ‘beklemmend’ te vinden dat zijn voorganger en diens gezin de afgelopen weken het doelwit waren van haat. ,,Mijn gezin en ik zijn eveneens bedreigd’’, vertelde hij. Die voorganger was Thomas Kemmerich (FDP). Hij won op 5 februari met één stem verschil van tegenstander Ramelow. Die beslissende stem kwam van AfD-fractievoorzitter Björn Höcke persoonlijk. Naast de stem van de extreemrechtse Höcke, kreeg de liberaal Kemmerich de steun van zijn FDP-fractie en de regionale CDU. Dit tot ontsteltenis van de partijleiding in Berlijn, die hen terug floot.

Eén dag na zijn verkiezing verklaarde Kemmerich zijn ambt alweer ter beschikking te zullen stellen. Dit vanwege grote politieke verontwaardiging in Duitsland over de manier waarop hij werd verkozen. Met zijn opstappen wilde de liberaal de ‘smet’ wegnemen die sinds zijn verkiezing aan het premiersambt in Thüringen kleefde. Twee dagen later diende Kemmerich zijn ontslag in. Dat deed hij na crisisoverleg van de Duitse regering in Berlijn. De coalitie van CDU, CSU en SPD riep de deelstaat op om zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Merkel

CDU-partijleider Annegret Kramp-Karrenbauer veroordeelde de samenwerking van de regio-afdeling met de AfD scherp en eiste nieuwe premiersverkiezingen. De CDU in Thüringen legde de kritiek naast zich neer maar veranderden van koers nadat bondskanselier Angela Merkel zich met de zaak had bemoeid. CDU-voorzitter Kramp-Karrenbauer kondigde twee dagen later aan het voorzitterschap van haar partij tegen de zomer te zullen opgeven en ook geen bondskanselier meer te willen worden.

Betogingen

De samenwerking met de AfD in Thüringen veroorzaakte in heel Duitsland protesten. In veel steden gingen mensen de straat op om te betogen tegen (extreem)rechts. Ook vanmiddag stonden er betogers voor het stadhuis van Erfurt, de hoofdstad van de deelstaat Thüringen. Onder hen ‘Oma’s tegen rechts’ maar ook mensen die protesteerden tegen Die Linke ‘de voormalige SED’ (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, de communistische partij in de toenmalige DDR, red.).