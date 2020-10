Duitse Defensieminister en marine ruziën over explosieverbod vanwege bruinvissen

Bekende Amerikaan­se commenta­tor betrapt op masturbe­ren tijdens videoconfe­ren­tie

20 oktober Een van de prominentste commentatoren in de Amerikaanse journalistiek heeft doodleuk zitten masturberen tijdens een zogenoemde zoomchat. Jeffrey Toobin (60) neemt voorlopig afstand van zijn werk als senior juridisch analist bij nieuwszender CNN en tijdschrift The New Yorker schorste de voormalige openbaar aanklager, melden Amerikaanse media.