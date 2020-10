Duitse ‘drugs- en kinderpornobunker’: Nederlanders staan terecht voor medeplichtigheid aan cybercrime

Het bedrijf achter de cyberbunker, Calibour Gmbh, maakte volgens haar reclame voor ‘bulletproof’ hosting in hun ‘nucleair bestendige’ datacentrum en garandeerde dat de computers beschermd waren tegen elke aanval van buitenaf. Ook hanteerden ze prijzen die drie tot vier keer boven de huurprijzen voor ruimte op legale servers lagen. Daarmee richtten ze zich in de ogen van het Openbaar Ministerie op klanten in de digitale onderwereld.

Darknet-marktplaatsen

Uit onderzoek naar de harde schijven van de 403 servercomputers bleek volgens het OM dat er onder andere Wall Street Market op draaide, een darknet-marktplaats voor drugs, vervalste documenten, malware, illegaal verkregen toegangsgegevens tot zelfbedieningsstations voor pakketten, PayPal-rekeningen en illegaal verkregen creditcards. Ook werden onder andere de illegale marktplaatsen Fraudsters (vals geld, gestolen data, computerfraude, valse identiteitspapieren en illegale handel in receptplichtige geneesmiddelen) en Flugsvamp gehost (de grootste marktplaats voor de handel in drugs en geneesmiddelen op recept in Zweden).

Hoofdverdachte is de 60-jarige Herman Johan X., geboren met de achternaam V-D in het Gelderse Renkum, maar nu geregistreerd in Singapore. Hij kocht de voormalige bunker van het Duitse leger in 2013 voor 450.000 euro en deed zich in contact met klanten voor als ‘Jordon Robson’. De andere Nederlandse verdachten zijn 50, 33 en 25 jaar oud. Het zou gaan om zijn zoons en een 50-jarige man die fungeerde als manager. De drie Duitse verdachten zijn 52, 24 en 20 jaar. De oudste was volgens het OM de boekhouder van de cyberbunker, de andere twee hielden zich bezig met de IT en en techniek. De 39-jarige Bulgaar zou als bewaker, verzorger van de vier waakhonden en klusjesman hebben gewerkt.