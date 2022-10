Duitse fitness-tycoon neergestort met klein vliegtuigje voor kust van Costa Rica

met video Doodskis­ten hangen in lucht in Napels nadat grote grafmuur instort

In Napels is een groot marmeren gebouw ingestort waarin doodskisten werden opgeborgen. Op beelden is te zien hoe een tiental kisten in de lucht hangt. Het gaat om het tweede soortgelijke incident dit jaar, waardoor er steeds meer kritiek komt op het slechte onderhoud van de begraafplaatsen.

19 oktober