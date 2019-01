'Duitse hacker die informatie van politici lekte handelde niet alleen'

video Amerikanen gedood bij aanslag in noorden Syrië

16 januari Door een explosie in de Syrische plaats Manbij zijn vier Amerikaanse militairen gedood en drie gewond geraakt, meldden de autoriteiten in de VS. Een website die verwant zou zijn aan de terreurbeweging Islamtische Staat (IS) claimt dat deze beweging verantwoordelijk is voor de bomaanslag in Manbij.