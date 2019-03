Duitse horrortuinman had bij leven al weinig vrienden: 'Hij sprak met niemand’

Update/video Explosie in bus Stockholm, rookwolken boven de stad

12:53 In het centrum van de Zweedse hoofdstad Stockholm is een explosie geweest in een bus. Volgens lokale media is er minstens een gewonde, maar gaat de politie niet uit van een misdrijf. De chauffeur zou met de schrik vrij zijn gekomen, meldt de Zweedse politie.