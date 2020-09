Duitse justitie ontvangt schets van ‘opvallende plek’ op been verdachte in zaak Maddie McCann

De Duitse justitie heeft een schets ontvangen van een ‘opvallende plek’ op het been van Christian B., de 43-jarige Duitse verdachte in de zaak McCann. De schets is onderdeel van het onderzoek naar een andere verkrachting op een steenworp afstand van de plek waar Maddie verdween.

Een Ierse vrouw verklaarde recentelijk hoe een man met een Duits accent en diepblauwe ogen haar aanviel bij Praia da Rocha, wat een half uur rijden is van de plek waar Madeleine McCann verdween. Ook tekende zij een kruis, dat zij zag op het been van de verdachte. Volgens de vrouw leek het op een moedervlek of een tatoeage. De verdachte in de zaak McCann zou precies zo'n plek hebben op zijn rechterdijbeen.

De tekening is naar de Duitse politie gestuurd, nadat de vrouw eerst de detectives in de zaak van Maddie op de hoogte had gebracht van een mogelijke link. In het dossier van de vrouw zitten naast de tekening van het been ook tekeningen van het mes en de zweep die de gemaskerde verkrachter gebruikte. Verder had hij een camera bij zich, waarmee hij de verkrachting filmde.

Drugshandel

B. werd in 2018 door Italië aan Duitsland uitgeleverd omdat hij in zijn vaderland nog een straf moest uitzitten voor drugshandel. Eenmaal daar in de cel, werd hij bovendien vervolgd en veroordeeld voor de verkrachting van een bejaarde Amerikaanse in Portugal in 2005, niet ver van de plaats waar Maddie McCann verdween. Italië gaf daar uitdrukkelijk toestemming voor, omdat uitgeleverde verdachten in principe niet voor andere delicten mogen worden vervolgd.

De destijds 3-jarige ‘Maddie’ verdween op 3 mei 2007 spoorloos uit het vakantieappartement dat haar ouders in de Ocean Club in het Portugese Praia da Luz hadden gehuurd. Dat gebeurde terwijl zij iets verderop in een restaurantje zaten te eten met Britse vrienden. Deze zomer maakte het Openbaar Ministerie in Braunschweig bekend de 43-jarige Christian B. te verdenken van ontvoering en moord op de peuter.

2024

B. stapte naar het Europese Hof van Justitie omdat zijn uitlevering aan Duitsland niet volgens de regels zou zijn verlopen, maar kreeg gisteren ongelijk. Dat betekent dat hij nog tot minstens 2024 vast blijft zitten.

In juni kwam Christian B. in beeld als verdachte: