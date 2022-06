Duitse kampbewaker (101) krijgt vijf jaar gevangenisstraf

Een 101-jarige man die in de Tweede Wereldoorlog bewaker was in het concentratiekamp Sachsenhausen heeft vijf jaar gevangenisstraf gekregen vanwege medeplichtigheid aan moord op 3518 gevangenen. Josef Schütz is de oudste persoon die is vervolgd voor misdaden van het naziregime.

De kans dat de 101-jarige de gevangenis in moet, is heel klein. Eerder hoefden voormalige medewerkers van concentratiekampen niet naar de gevangenis vanwege hun inmiddels hoge leeftijd.

Volgens de aanklager was Schütz betrokken bij de executie van Sovjetsoldaten en het vergassen van gevangenen. Hij werkte tussen 1942 en 1945 in het kamp. Na de oorlog zat Schütz korte tijd vast in een strafkamp in de Sovjet-Unie. Hij was rond de 21 jaar oud toen hij in het kamp werkte.

De Duitser zegt zelf onschuldig te zijn. Hij ontkent als bewaker in het SS-concentratiekamp te hebben gewerkt. Hij was destijds naar eigen zeggen boerenknecht. “Ik heb geen idee waarom ik hier ben”, zei Schütz maandag. ,,Ik heb helemaal niets gedaan.” Een Duitse historicus heeft eerder bewijs aangeleverd dat hij wel degelijk ook kampbewaker was.

In het concentratiekamp bij Oranienburg werden executies uitgevoerd, maar er overleden ook mensen door medische experimenten, dwangarbeid, uithongering en ziektes. Meer dan 200.000 mensen hebben vastgezeten in het kamp tussen 1936 en 1945.

Sinds 2011 kunnen in Duitsland voormalige medewerkers van concentratiekampen worden vervolgd wegens medeplichtigheid of omdat ze onderdeel waren van het moordapparaat van de nazi’s. Vervolging op deze gronden is mogelijk sinds kampbewaker John Demjanjuk dat jaar schuldig werd bevonden aan medeplichtigheid aan moord op gevangenen in vernietigingskamp Sobibor.