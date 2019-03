Duitse kleuterschool tolereert geen indiaantjes met carnaval: ‘Het is respectloos’

Moet het indianenkostuum met carnaval in de ban? Als het aan een kleuterschool in het Duitse Hamburg ligt wel. De leiding heeft ouders met carnaval verboden om kinderen als indiaan naar school te sturen. Dat leidt tot veel discussie.

Bij de carnavalsviering was maandag geen enkel indiaantje te bekennen op de kleuterschool aan de Eulenstraße in Hamburg. De reden: de leiding van de school is niet gediend van ‘stereotypen’ en had dat de ouders van de school vooraf schriftelijk medegedeeld, meldt onder meer de Hamburger Morgenpost.

Naast het indianenkostuum was bijvoorbeeld ook een uitdossing als sjeik verboden. ,,We besteden op school veel aandacht aan een cultureel sensibele, niet-discriminerende en vooroordelenbewuste opvoeding’’, schrijft de school aan de ouders.

De discussie over indianenoutfits speelde in Nederland vorig jaar al. Muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht besloot om geen kinderfeesten met als thema cowboys en indianen meer te houden, nadat actiegroep de Grauwe Eeuw aangifte had gedaan wegens racisme. Vice-premier Hugo de Jonge (CDA) zei toen dat we ‘een beetje normaal moeten blijven doen’. ,,Volgens mij hebben we allemaal cowboytje en indiaantje gespeeld.’’

Een uitbater van een Nijmeegse feestwinkel deelde vorige maand zelfs gratis indianenpakjes uit aan kinderen, omdat hij ‘moe wordt van het hele racismedebat van tegenwoordig.’

Brutale vernietiging

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Jeroen Jongeneelen / het Fotoburo De kleuterschool in Hamburg verwijst in de brief aan de ouders naar een artikel dat werd gepubliceerd door het ministerie van Familiezaken. Daarin wordt dieper op het indianenkostuum ingegaan. ‘Het begrip indiaan werd de toenmalige bevolking tijdens de kolonisatie van Noord- en Zuid-Amerika opgelegd en is dus geassocieerd met de brutale vernietiging van deze groep mensen’, staat in de publicatie.



‘Zowel toen als nu worden de groepen en stammen die onder de indianen vallen gekenmerkt door een veelvoud van onderscheidende gebruiken, talen en kostuums. Ze over een kam scheren heeft net zo veel zin als je als Europeaan verkleden en vervolgens een kostuum met dirndl, klompen en een baret aantrekken.’ Je als westerling jolig uitdossen met schmink op je gezicht en veren op het hoofd is daarom ‘respectloos’, vinden de schrijvers.



Ook een meisje dat met carnaval als prinses verkleed gaat, of een jongen als piraat, krijgt kritiek. Een meisje als piraat of een jongens als zeemeerman vinden de schrijvers van het artikel dan weer wel leuk, omdat dat níet ‘geslachtsstereotype’ is. Een vermomming als dier wordt ook gezien als een redelijk alternatief.

Wit T-shirt

Een andere kleuterschool in Hamburg blijkt volgens de Morgenpost nog verder gegaan. Daar kregen kinderen met carnaval de opdracht om een wit T-shirt mee te nemen, dat vervolgens op school beschilderd kon worden.

De Duitse kranten stonden vandaag vol met berichten over het Hamburgse indianenverbod. De Hamburger Morgenpost schrijft in een commentaar dat er weliswaar rekening gehouden moet worden met gevoelens van minderheden, maar dat geen oorspronkelijke inwoner van Noord- of Zuid-Amerika last heeft van een kind in de Hamburgse wijk Ottensen dat een indianenpak aantrekt.