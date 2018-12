Duitse leger overweegt onderdanen van andere EU-landen te rekruteren

,,De Bundeswehr heeft personeel nodig. We moeten in alle richtingen kijken in tijden van schaarste aan gekwalificeerd personeel”, zei generaal Eberhard Zorn tegen de regionale kranten van de Funke Mediengruppe. De rekrutering van buitenlandse Europese arbeidskrachten, onder meer artsen en IT-specialisten, is ‘een optie’ die door het Duitse leger wordt overwogen.

Dat zou een wijziging van de wet impliceren die voorschrijft dat een soldaat van de Bundeswehr de Duitse nationaliteit moet hebben. Die wet is in het leven geroepen in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog.

Volgens Hans-Peter Bartels, de commissaris van het Parlement voor de strijdkrachten, is het werven van EU-burgers geen gek idee, aangezien veel soldaten al een dubbele nationaliteit of een allochtone achtergrond hebben. Bovendien zijn er al zo'n 900 buitenlandse burgers in dienst bij het Duitse leger in civiele functies.

Vrees

Volgens de regionale kranten heeft de Duitse regering haar Europese partners al gepolst over de kwestie. Tsjechië, Zweden, België en Denemarken zouden niet tegen zijn, Frankrijk zou zich terughoudend getoond hebben. Bulgarije, Roemenië, Slovenië en Griekenland zouden voorbehoud gemaakt hebben. Zij vrezen dat hun potentiële soldaten aangetrokken worden door een hogere beloning in Duitsland.

Door jarenlange bezuinigingen is er een personeelstekort ontstaan. De Duitsers denken tot 2025 zo'n 21.000 nieuwe medewerkers nodig te hebben. De afgelopen jaar zijn er al 6500 mensen aangetrokken. Het leger telt nu 182.000 mensen in uniform.

Taboe

Wie voor het Nederlandse leger wil dienen, moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Maar volgens de Nederlandse wet is het niet strafbaar als burgers in dienst treden bij een buitenlandse krijgsmacht, zolang er geen oorlog met dat land in het vooruitzicht is. Wel kun je de Nederlandse nationaliteit verliezen.