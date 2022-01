Duitse leraar krijgt levenslang voor kannibalistische moord tijdens seksdate met monteur

De twee mannen hadden elkaar ontmoet op een internetforum - volgens Der Spiegel het homoseksuele forum ‘Planet Romeo’ - en spraken af voor een spontane ontmoeting. Die vond plaats in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 september 2020 in het appartement van R. Hij verdoofde zijn slachtoffer eerst met diens toestemming. Daarna kwam het tot seksuele handelingen. Met een scherp voorwerp doodde de leraar zijn 43-jarige seksdate en sneed vervolgens diens penis en testikels af om ze op te eten. Of hij dat daadwerkelijk deed, kan volgens de rechtbank niet met zekerheid worden vastgesteld ‘maar het is aannemelijk’, zei de voorzitter vrijdag bij de motivering van het vonnis.

Met dat verwijderen van de geslachtsdelen maakte R. zich schuldig aan verstoring van de dodenrust, de wettelijke benaming voor ontering van een lijk. Na analyse van de chatberichten van de leraar en ondervraging van getuigen, staat het volgens de rechtbank vast dat hij handelde uit kannibalistische motieven. ‘Na talloze getuigen te hebben ondervraagd en de chatlogs van de beklaagde te hebben beoordeeld, is het zeker dat hij handelde uit kannibalistische motieven. R. handelde tevens vanuit verraderlijke motieven en pleegde de moord om zijn seksuele instinct te bevredigen', luidt het in een persbericht.

De rechtbank, die sprak van een ‘bijzonder verachtelijke daad', stelde tevens de ‘bijzondere zwaarte’ van zijn schuld vast. Dit betekent dat vrijlating voor hem zo goed als uitgesloten is. Levenslang komt in Duitsland neer op minstens vijftien jaar cel. Daarna komt de veroordeelde in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling met een proeftijd van vijf jaar. Gemiddeld zitten levenslang gestraften bij onze oosterburen 22,5 jaar in de cel.

De verdediging van R. had vrijspraak geëist omdat hij zich naar eigen zeggen niet schuldig maakte aan moord. ,,We hadden seks en de volgende morgen trof ik hem dood aan. In paniek sneed ik zijn lichaam in stukken en dumpte die in een bos', verklaarde hij tijdens het proces tegen hem. Zijn advocaten en hij hebben nu een week de tijd om hoger beroep aan te tekenen.

Leraar wis- en scheikunde

R. werkte volgens de Berlijnse krant Der Tagesspiegel als leraar wis- en scheikunde op een middelbare school in Pankow, een stadsdeel in het noordoosten van Berlijn. In de woning van de veertiger vonden speurders in een vriezer bloedsporen. Die bleken afkomstig te zijn van het slachtoffer. Hetzelfde geldt voor de vleesresten op een medische botzaag. In de kelder werden chemicaliën gevonden. Het zou gaan om natriumhydroxide, een reinigingsmiddel dat menselijk weefsel oplost.

Volgens het Openbaar Ministerie vermoordde R. zijn slachtoffer na een seksdate en at hij daarna mogelijk delen van hem op. Dat vermoeden was gebaseerd op zoekopdrachten in de computer van de leraar met als trefwoorden ‘slachten’ en ‘penisverwijdering’. De veertiger was volgens het OM ook actief op kannibalisme-fora.

Stukken bot

Elektromonteur Stefan Trogisch verliet op zaterdag 6 september tegen middernacht het appartement dat hij deelde met een huisgenoot in Berlijn-Lichtenberg. Daarna werd niets meer van hem vernomen. Zijn huisgenoot gaf hem op als vermist. Twee maanden later vonden wandelaars met een hond stukken bot in een bos aan de noordrand van Berlijn. Dit zou tot opheldering van de zaak leiden. Nadat forensisch onderzoek had uitgewezen dat het om menselijke beenderen ging, begon de politie te graven en vond nog meer menselijke botten.

Vermoedens dat ze wel eens van de vermiste elektromonteur konden zijn, deden de politie besluiten te kijken waar de mobiele telefoon van de vermiste veertiger voor het laatst contact had met zendmasten. Dat leidde naar Pankow. Verder onderzoek bracht hen naar een taxichauffeur die verklaarde de verdwenen man op de bewuste avond naar een adres in het stadsdeel te hebben vervoerd. Nadat speur- en lijkhonden tot tweemaal toe waren aangeslagen bij de woning van de verdachte, werd Stefan R. medio november 2020 gearresteerd.

Sekskannibaal

De zaak roept herinneringen op aan de Duitse ‘sekskannibaal’ Armin Meiwes. De 44-jarige computeringenieur vermoordde in 2001 een 43-jarige Duitser op diens eigen verzoek. Dit na plaatsing van een advertentie waarin het slachtoffer schreef: jonge, goed gebouwde man wil graag opgegeten worden. Voordat hij werd vermoord, sneed de moordenaar zijn penis af die ze samen opaten. De moordenaar kreeg levenslang wegens moord uit seksuele bevrediging.

Een Japanse student in Parijs schokte in 1981 de wereld door zijn Nederlandse medestudente Renée Hartevelt (24) te vermoorden en gedeeltelijk op te eten. Hij deed dat vanuit de wens om ‘vrouwenbillen’ te eten. Issei Sagawa werd niet veroordeeld omdat hij ontoerekeningsvatbaar was verklaard als gevolg van een geestesstoornis. De Japanner belandde in een inrichting en werd in augustus 1985 uitgeleverd aan zijn vaderland, waar hij werd opgenomen in een kliniek in Tokio. In 1986 kwam de dertiger op vrije voeten. Naar verluidt dankzij tussenkomst van zijn vader, een invloedrijke topbankier.

