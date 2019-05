Duitse milieuminister wil afschieten van wolven makkelijker maken

British Steel vraagt uitstel van betaling aan, duizenden banen op de tocht

13:43 De Britse staalproducent British Steel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Gisteren werd al bekend dat het staalconcern in grote financiële problemen verkeerde en op omvallen stond. Het bedrijf had de Britse regering om een noodlening van 30 miljoen pond gevraagd, maar daar is dus geen overeenstemming over bereikt.