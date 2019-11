Duitse minister onder vuur vanwege fiscaal bestraffen van mannenverenigingen

Scholz baseert zich op een uitspraak van het Bundesfinanzhof, de hoogste rechtbank voor belasting- en douanezaken. Die oordeelde in 2017 dat een vereniging die vrouwen zonder inhoudelijke reden uitsluit niet aangemerkt kan worden als liefdadigheidsvereniging. Zulke verenigingen hebben een reeks belastingvoordelen. Zo zijn ze onder andere vrijgesteld van inkomens- en vennootschapsbelasting.



Het ministerie van Financiën krijgt sinds de uitspraak naar eigen zeggen veel vragen. Die wil minister Scholz beantwoorden in een wettelijke regeling. Daarin is vastgelegd dat verenigingen die in principe geen vrouwen toelaten geen recht hebben op belastingvoordelen, zo maakte hij gisteren bekend in Bild am Sonntag.

Aantasting

Minister van Financiën Lutz Lienenkämper (CDU) van de deelstaat Noordrijn-Westfalen reageerde vandaag woedend. ,,De plannen van Olaf Scholz tasten de traditionele vrijwilligersstructuren massaal aan. Vooral waar sociale cohesie bijzonder goed werkt. Ik neem aan dat de CDU/CSU-Bondsdagfractie dit voorkomt’’, verklaarde hij tegenover de Rheinische Post. De plannen van Scholz hebben volgens het deelstaatministerie ook invloed op verenigingen die uit louter vrouwen bestaan.

Günter Krings, grondrechtendeskundige en staatssecretaris voor onder andere sportverenigingen in het federale ministerie van Binnenlandse Zaken, bevestigt dat belastingwetgeving geen willekeurige discriminatie kan tolereren. Maar, zo merkt hij op, “verenigingen zoals kerkelijke schuttersbroederschappen kunnen vrij beslissen over de lidmaatschapsregels vanuit hun religieuze zelfbeschikkingsrecht. Dat ligt besloten in de grondwet zonder dat de staat dit mag bestraffen. Fiscaal recht gaat niet boven het grondwettelijk recht.”

Genderaspecten

Coalitiepartij CSU uit ook forse kritiek bij monde van algemeen secretaris Markus Blume. ,,Ik vraag me af: heeft Olaf Scholz weleens gehoord van mannelijke koorverenigingen, de katholieke vrouwenbond, jongensverenigingen of vrouwenzelfhulpgroepen? Het is absurd om onze verenigingen op basis van genderaspecten in te delen in goed en fout’’, reageerde hij tegenover de WDR, de publieke omroep voor de deelstaat.

Het Deutsches Ehrenamt, dat het verenigingsleven in Duitsland ondersteunt, schrijft op zijn website dat ‘iedereen die dat wil lid moet kunnen worden van een 'vereniging tot nut van het algemeen’’.