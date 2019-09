Duitse minister wil controles aan alle landsgrenzen opvoeren

‘Supercars’ Afrikaanse dictators­zoon geveild voor bijna 25 miljoen euro

29 september De autoverzameling van de vicepresident van Equatoriaal Guinea, Teodoro Nguema Obiang, is vandaag voor bijna 25 miljoen euro geveild in Zwitserland. Het gaat om 25 dure auto’s, zogenaamde ‘supercars’, die in beslag werden genomen vanwege een corruptie-onderzoek dat naar Obiang was gestart.