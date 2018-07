Duitse Natuurbescherming razend: onderzoek naar mysterieuze valkenmoord gestaakt

Dit laatste om te zorgen dat de schuldige(n) alsnog gevonden wordt. ,,Of beseft dat het nu serieus wordt", verklaart Hilmar Kienzel van de Nabu-afdeling Worms (Rheinland-Pfalz) tegenover het Duitse persbureau DPA. Het vergiftigen van beschermde roofvogels is volgens hem een overtreding van de wet op de Dierenbescherming en de Natuurbeschermingswet. Daarop staan in Duitsland straffen variërend van een geldboete tot gevangenisstraffen van drie tot vijf jaar.

Met gif geprepareerde duif

De Natuurbeschermingsafdeling Worms bekommert zich al zo'n tien jaar om de slechtvalken in een van de twee torens van de plaatselijke dom. Het wel en wee van de roofvogels was live te volgen via webcams. Daarop was op 22 mei te zien dat de moeder en drie jongen van het ene op het andere moment dood in het nest lagen.