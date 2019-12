Duitse omroep schrapt klimaatliedje kinderkoor na ophef

As van Dennis (19) gestolen, ouders wilden hem morgen in zee uitstrooi­en

14:16 Zweedse ouders hebben een wanhopige oproep gedaan nadat een kist met daarin de as van hun overleden zoon uit hun auto op Cyprus was gestolen. De 19-jarige Dennis overleed afgelopen zomer en de Zweden waren een week geleden naar Cyprus gekomen. Ze waren van plan de as morgen in zee uit te strooien.