Duitse oud-international ‘bekent’ verspreiding kinderporno

Volgens de WDR bekende Metzelder kinderporno te hebben verspreid. De omroep baseert zich op de schriftelijke uitspraak van een administratieve rechter in Düsseldorf. Die wees vandaag de eis van Metzelders advocaten af om een persbericht met details over de beschuldigingen te laten verwijderen van de website van de rechtbank in diezelfde stad. In de 13 pagina's tellende uitspraak wordt volgens de omroep meermaals verwezen naar ‘een bekentenis’, die is afgelegd tijdens het verhoor door de politie of het Openbaar Ministerie (OM).