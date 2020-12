Duitse politie arresteert vierde verdachte van spectaculaire juwelenroof Dresden

De Duitse politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden in verband met een spectaculaire juwelenroof in Dresden eind vorig jaar. Het gaat om een 21-jarige verdachte die in Berlijn is aangehouden in verband met de roof uit het Grünes Gewölbe (Groene Gewelf), de schatkamer van het museum in het Residenzschloss. Naar de tweelingbroer van de verdachte wordt nog gezocht.