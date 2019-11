Duitse politie ziet aantal illegalen vanuit Nederland al maanden stijgen

Het aantal buitenlanders dat Duitsland illegaal binnenkomt via Nederland is in de eerste negen maanden van dit jaar gestegen. De federale politie betrapte maar liefst 1.277 personen. Dat waren er 16,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De Duitse politie noemt de stijging opmerkelijk maar noemt geen reden. Naast de illegale binnenkomsten uit Nederland stegen ook die uit Tsjechië en Luxemburg met respectievelijk 1,4 procent (3.154 arrestanten) en 95 procent (346 arrestanten). Het aantal illegalen dat tegen de lamp liep op Duitse luchthavens steeg met 9,2 procent (8.227 betrapten).

Gemiddeld betrapt de federale politie dagelijks minstens 110 buitenlanders tijdens controles in het Duitse grensgebied en in de lucht- en zeehavens, blijkt uit een overzicht van de eerste drie kwartalen van dit jaar waarover de Rheinische Post bericht. Ondanks de opmerkelijke stijging van inreizenden uit Nederland, Tsjechië en Luxemburg daalde het aantal illegalen dat tegen de lamp liep. Met 29.774 tegenover 31.442 personen waren dat er 1.668 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De meeste illegalen die betrapt werden, kwamen uit Afghanistan en Nigeria. Daarna volgen Turkije, Albanië en Irak. Syrië komt pas op de zesde plaats. De meeste illegale immigranten worden gesnapt in het Duits-Oostenrijkse en Duits-Tsjechische grensgebied en op de Duitse luchthavens.

Verscherpte grenscontroles

De Duitse politie controleert sinds begin deze maand strenger bij de grensovergangen met de buurlanden. Dit gebeurt op last van de federale minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CDU). Hij is flink in zijn hemd gezet door de leider van een Duits-Libanese bende uit Bremen, die nauwe banden heeft met de georganiseerde criminaliteit. Ibrahim Miri (46) werd afgelopen zomer gedeporteerd, maar dook in oktober weer op óndanks een inreis- en verblijfsverbod en vroeg meteen asiel aan. Met de verscherpte controles wil minister Seehofer voorkomen dat ongewenste personen zoals Miri Duitsland weer binnenkomen. Wie dat probeert, wordt voortaan onmiddellijk de grens overgezet en wie ondanks een inreisverbod asiel aanvraagt, belandt meteen achter de tralies.

Miri's asielaanvraag werd afgewezen maar de tot ongewenste persoon verklaarde veertiger tekende beroep aan tegen die beslissing. De administratieve rechtbank in Bremen beslist eerstdaags over dat beroepschrift. Achter de schermen zijn volgens Duitse media al voorbereidingen getroffen voor een nieuwe uitzetting van de Duits-Libanese bendeleider naar Libanon. Miri loopt er naar eigen zeggen gevaar vanwege bedreigingen door terreurorganisatie Hezbollah.