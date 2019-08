Duitse politie zoekt al sinds woensdag naar Nederlander Marinus (67)

De Duitse politie is sinds woensdag op zoek naar de Nederlander Marinus Johannes Schoneveld (67). Die verdween in Erfurt (Oost-Duitsland) tijdens een toeristisch uitje met zijn familie, schrijft de politie in een vermissingsbericht dat donderdag al verspreid werd.

Maar Schoneveld is nog altijd niet gevonden, stelt een woordvoerder van de politie in de deelstaat Thüringen. ,,Ons onderzoek loopt nog steeds, maar we hebben geen idee wat er met hem is gebeurd. We hebben nog geen enkele aanwijzing.”

Volgens het bericht van de politie heeft Schoneveld dringend medicijnen nodig. Hij werd woensdagmiddag rond 13.15 uur voor het laatst gezien in de Schlösserstrasse in de binnenstad van Erfurt. De politie hield er donderdag rekening mee dat de Nederlander zou hebben geprobeerd om lopend zijn hotel in het zo’n 35 kilometer verderop gelegen Georgenthal te bereiken. ‘Vermoedelijk is hij de weg kwijt en is hij ergens in Erfurt', schreef de politie in het vermissingsbericht dat in de Duitse media werd verspreid.