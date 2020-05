Duitse rechtbank zet punt achter slepend proces over drama Love Parade

Fotoserie Gigantisch schilderij van 3000 vierkante meter voor hoop en positivi­teit

3 mei De Franse kunstenaar Saype is een rasoptimist. Met zijn gigantische landschapsschilderij Beyond Crisis wil hij de wereld in coronatijd een boodschap van hoop en positiviteit meegeven. Het kunstwerk van 3000 vierkante meter groot is gemaakt met biologisch afbreekbare verf en is te zien in Leysin, dat in het Zwitserse kanton Vaud ligt.