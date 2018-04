Duitse rechter laat Puigdemont voorlopig vrij op borgtocht

Ook verwerpt de rechter de aanklacht wegens rebellie waar Spanje hem voor wil aanklagen. Maar de aanklacht wegens corruptie is mogelijk wel een basis voor uitlevering aan Spanje. In afwachting van een definitieve beslissing over de uitlevering aan Spanje mag Puigdemont de gevangenis verlaten. Hij moet wel eerst een borgsom van 75.000 euro betalen, oordeelde de bevoegde rechter van de deelstaat Sleeswijk-Holstein.

Aangezien Duitsland de aanklacht rebellie niet aanhoudt, vindt de rechter dat het risico dat Puigdemont na zijn vrijlating zal vluchten niet groot genoeg is om zijn opsluiting te rechtvaardigen. Dinsdag had het Duitse parket nog gevraagd Puigdemont in de cel te houden, maar daar gaat de rechter dus niet op in.



Puigdemont bevindt zich sinds 24 maart in de gevangenis van Neumünster, toen hij werd opgepakt bij de Deens-Duitse grens. Spanje wil de ex-minister-president onder andere wegens rebellie voor de rechter brengen omdat hij als regeringsleider verantwoordelijk was voor het illegaal verklaarde onafhankelijkheidsreferendum van vorig najaar.