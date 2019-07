Duitse spoorduwer handelde uit pure moordlust, kende slachtoffer niet

De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar niet en hadden voorafgaand aan het drama geen contact of geschil, zei officier van justitie Alexander Bayer tijdens de gezamenlijke persconferentie. De politie maakte bekend dat de verdachte bij haar bekend is vanwege onder andere gewelddaden, rijden onder invloed en verkeersovertredingen.

Angst

Echtgenoot

De vrouw was sinds vorige zomer getrouwd en had een 13-jarige dochter. Haar geschokte echtgenoot schreef gisteravond een rouwbericht op Facebook met de tekst: “Mijn vrouw is vandaag vermoord. Ze werd voor een trein geduwd, door een vreemde en zonder reden.’’

Inzamelingsactie

Een van de vriendinnen lanceerde op social media een inzamelingsactie voor Anja's nabestaanden. “Omdat we de familie op alle mogelijke manieren willen ondersteunen in dit emotioneel moeilijke traject, vragen we u om een financiële bijdrage voor de toekomst van Anja's echtgenoot en dochter’’, schrijft de initiatiefneemster in haar oproep. ,,Ik denk dat iedereen begaan is met het welzijn van een kind en dat een veilige toekomst wil geven.’’