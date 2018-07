Duitse steden willen meer vluchtelingen opvangen om 'ramp' op zee op te lossen

De Duitse steden Bonn, Düsseldorf en Keulen willen meer vluchtelingen opvangen, om de problemen op de Middellandse Zee op te lossen. Dat schrijven de burgemeesters van de drie steden in een gezamenlijke open brief aan bondskanselier Angela Merkel.

Het opvangen van de migranten is een groeiend probleem. De nieuwe, rechtse regering van Italië sluit steeds vaker de havens voor boten met vluchtelingen, omdat Italië zich in de steek gelaten voelt door andere EU-landen. Daardoor wordt het werk van reddingsboten in het gebied bemoeilijkt.

Er zijn in het eerste halfjaar van 2018 al zeker 1500 bootvluchtelingen omgekomen op de Middellandse Zee, meldden de Verenigde Naties vrijdag. De burgemeesters van de drie steden in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen spreken van 'een menselijke ramp'.

Tot er een Europese oplossing voor het probleem is gevonden, bieden ze bondskanselier Merkel (CDU) hun hulp aan. ,,We willen een signaal afgeven van menselijkheid, van het recht op asiel en voor de integratie van vluchtelingen", schrijven Henriette Reker (Keulen, partijloos), Thomas Geisel (Düsseldorf, SPD) en Ashok Sridharan (Bonn, CDU) in de brief. ,,Onze steden kunnen en willen vluchtelingen in nood opvangen."

Bericht gaat verder onder de foto

Volledig scherm Bondskanselier Angela Merkel (l) en Horst Seehofer (r). © AFP

Wir schaffen das

De instroom van migranten is in Duitsland al een paar jaar een heet hangijzer. Toen de vluchtelingencrisis in 2015, mede door de oorlog in Syrië, een hoogtepunt bereikte, koos Merkel voor een ruimhartige opstelling. Haar woorden 'Wir schaffen das' werden wereldberoemd, maar het asielbeleid van Merkel leidde in Duitsland ook tot veel kritiek.

Begin juli kwam de bondskanselier over het onderwerp nog hard in botsing met haar eigen minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer van de Beierse CSU. Seehofer wilde een veel strenger asielbeleid in Duitsland, terwijl Merkel pleitte voor een Europese aanpak. Het conflict liep hoog op, Seehofer dreigde zelfs met aftreden. Uiteindelijk vonden de twee elkaar in een compromis.

AfD woedend

De Keulense afdeling van de rechtspopulistische AfD (Alternative für Deutschland) is woedend over het idee om meer vluchtelingen een plek te bieden in de stad. In een verklaring eist de AfD het onmiddelijke opstappen van burgemeester Reker. De partij wijst onder meer op de 'exploderende huren' in de stad. 'Kunnen de ambtenaren in het stadhuis mevrouw Reker misschien vertellen dat ze verantwoordelijk is voor de inwoners van Keulen, en niet die van Afrika?'