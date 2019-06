Duitse straaljagers klappen op elkaar, piloten ontkomen met schietstoel

Meisje (3) leeft zes dagen naast lichaam van overleden moeder

11:56 In de stad Perpignan in het zuiden van Frankrijk heeft een 3-jarig meisje zes dagen met haar overleden moeder in huis gezeten. Buren sloegen volgens Franse media alarm toen het kindje vanaf het balkon hun aandacht probeerde te trekken. De politie trapte vervolgens de deur van het appartement in waar de 40-jarige moeder dood werd aangetroffen.