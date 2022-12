Duitse werkneemster (42) van geldtransport op de vlucht met miljoen euro

In Duitsland wordt al twee maanden naarstig gezocht naar een werkneemster van een geldtransportbedrijf die er met een miljoen euro aan contanten vandoor is gegaan. Het gaat volgens Duitse media om de 42-jarige Mirnesa S. Zij had vanwege haar werk eenvoudig toegang tot het geld.

Volgens het Duitse RTL zou het verhaal niet misstaan in een gangsterfilm. Een vrouw steelt op klaarlichte dag meer dan een miljoen euro van het geldtransportbedrijf waar ze zelf aan de slag is. De diefstal vond plaats op 14 oktober omstreeks 15.00 uur en werd nog dezelfde dag opgemerkt. De politie is al maandenlang in stilte op zoek naar de vrouw, maar zonder succes.

Daarom is nu een versnelling hoger geschakeld: er zijn foto’s van de verdachte verspreid en er is een beloning van 37.500 euro uitgeloofd voor een tip die leidt tot arrestatie.

Bewakingscamera

De vrouw werkte al enkele jaren bij een geldtransportbedrijf in Stuttgart en ging dagelijks om met grote sommen geld. Op 14 oktober stal ze meer dan een miljoen euro. Beelden van een bewakingscamera tonen hoe ze een zwarte tas vol bankbiljetten uit een kluis haalt en ermee wegloopt.

Hoewel de identiteit van de verdachte niet is vrijgegeven, weten Duitse media om wie het gaat: Mirnesa S. (42). De vrouw is 1,74 meter lang, heeft blauwgroene ogen, platinablond haar en veel tatoeages over haar hele lichaam, voornamelijk op de armen, meldt de politie.

Volgens Duitse media gaat het om een rasechte luxeprinses. Uit haar Instagram-profiel blijkt dat ze van mooie sieraden, dure cosmetica en luxueuze accessoires houdt. Ze pakt uit met designertassen, een Rolex om de pols, veel make-up en opgespoten lippen.

OnlyFans-model

In Stuttgart is de vrouw ook bekend onder de naam Miki. Voor ze aan de slag ging bij het geldtransportbedrijf, werkte ze als serveerster. Op Instagram staan foto’s waarop de verdachte in een knuffelende pose is te zien met een OnlyFans-model uit Stuttgart, dat meer dan 400.000 volgers heeft.

Miki is volgens Bosnische media afkomstig uit Bosnië-Herzegovina. Ze zou omwille van haar levensstijl in onvrede leven met haar ouders. De Duitse politie vermoedt dat de vrouw naar het buitenland is gevlucht. De dief riskeert volgens Bild tot tien jaar celstraf.

