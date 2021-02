Duitse zorginstellingen krijgen rekening vanwege Jerusalema Challenge

Talloze ziekenhuizen, klinieken en verpleeghuizen deden de afgelopen maanden mee aan de Jerusalema Dance Challenge, om zo wat positiviteit te verspreiden tijdens de coronapandemie. Die video's werden veelal online geplaatst en dat blijkt nu flinke gevolgen te kunnen hebben. Onder meer de Uniklinik in Düsseldorf en de Schön-Klinik in Heerdt ontvingen namelijk een rekening van platenmaatschappij Warner Music voor het gebruiken van het nummer. Omdat het ,,belangrijker dan ooit is dat artiesten worden betaald voor hun muziek wanneer deze door derden wordt gebruikt om hun reputatie te vergroten.”

Na de publicatie van de video benaderde de Heerdt-Klinik uit eigen beweging Warner om de licentiekosten op te helderen. De kliniek wilde niets zeggen over de hoogte van de kosten. Inmiddels heeft het bedrijf de kosten betaald, zodat de video nog enige tijd online kan blijven staan. Het academisch ziekenhuis in Düsseldorf heeft zijn video inmiddels offline gehaald. ,,We hebben daarna niets meer gehoord”, aldus woordvoerder Tobias Pott.

Politie

Uit angst voor een gepeperde rekening hebben veel andere Duitse zorginstellingen het voorbeeld van het academisch ziekenhuis gevolgd. Naast zorginstellingen deed ook de Duitse politie mee aan de challenge en ook daar zijn rekeningen naartoe gestuurd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen liet weten dat het ,,claims van Warner Music voor verschillende politiebureaus had afgehandeld in verband met de Jerusalema Challenge”. Verdere details zijn daarover niet gedeeld.



Ook in Nederland deden talloze zorginstellingen mee aan de challenge. De video's daarvan zijn nog massaal te vinden op YouTube. Het is nog onduidelijk of ook zij daarvoor een rekening zullen krijgen. De Nederlandse afdeling van Warner Music was tot nu toe niet bereikbaar voor commentaar.

Bekijk hieronder beelden van de Jerusalema Challenge: