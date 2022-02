Duitser overlijdt na vergiftiging in restaurant, zeven gewonden

Video Dronken vrachtwa­gen­chauf­feur ramt dertig auto’s in Duitsland

Een dronken vrachtwagenchauffeur heeft gisteravond een ravage aangericht in de Duitse deelstaat Beieren. De man ramde ruim dertig auto’s en veroorzaakte een huisbrand in de stad Fürth. Ook vlogen meerdere voertuigen in brand. Drie mensen, onder wie de bestuurder en een voorbijganger, raakten gewond. Agenten arresteerden de chauffeur ter plekke. Hij was volgens de politie ‘duidelijk erg dronken’.

