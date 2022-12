Duitser vermoordt zijn moeder (62) en gijzelt twee mensen in winkelcentrum

Volgens plaatselijke media probeerde de man schietend het kantoor van Radio Dresden via de deur van een nooduitgang binnen te dringen, maar mislukte dat. De politie verdenkt hem er ook van dat hij zaterdagmorgen zijn 62-jarige moeder in een ander deel van de stad om het leven heeft gebracht.

De dader is van het kantoorgebouw waar radio Dresden is gevestigd, aan de rand van het centrum, met een auto naar een winkelcentrum in de binnenstad gereden, waar hij zich volgens de politie met gijzelaars in een winkel heeft verschanst. Rond 13.00 uur maakte de politie bekend dat de gijzelnemers zijn vrijgelaten

De dader is zwaargewond geraakt en gearresteerd. Volgens de politie is het nog onduidelijk of de man door de speciale eenheid is verwond of zichzelf heeft toegetakeld. Hij ligt in een ziekenhuis en kan nog niet verhoord worden. De politie neemt aan dat hij psychische problemen heeft.