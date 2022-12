Duitser vermoordt zijn moeder (62) en gijzelt werknemer en kind in winkelcentrum, dader overleden

met videoEen 40-jarige man heeft in een voorstad van het Duitse Dresden vermoedelijk zijn moeder vermoord, een radiostation bestormd en vervolgens enige tijd een werknemer en een kind gegijzeld in een winkelcentrum. De dader is overleden aan de verwondingen die hij opliep tijdens de politieoperatie om de gijzeling te beëindigen.

Volgens plaatselijke media probeerde de man schietend het kantoor van Radio Dresden via de deur van een nooduitgang binnen te dringen, maar mislukte dat. De politie verdenkt hem er ook van dat hij zaterdagmorgen zijn 62-jarige moeder in een ander deel van de stad om het leven heeft gebracht. Haar lijk werd vanochtend aangetroffen in de wijk Prohlis.

De dader, David W., is van het kantoorgebouw waar radio Dresden is gevestigd, aan de rand van het centrum, met een auto naar een winkelcentrum in de binnenstad gereden, waar hij zich volgens de politie met gijzelaars in een drogisterij verschanste. Een vrouw en een kind werden gegijzeld.

Psychische problemen

De politie kwam massaal ter plaatse en de volledige binnenstad werd afgesloten. Iedereen werd opgeroepen om de binnenstad te vermijden. Het winkelcentrum werd ontruimd en een speciale eenheid van de politie heeft de gijzeling in een winkel rond 12.30 uur beëindigd. De gijzelaars bleven ongedeerd. Eerder kon de politie al telefonisch contact maken met de dader.

Volgens de politie is het nog onduidelijk of de man door de speciale eenheid is verwond of zichzelf heeft toegetakeld. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie neemt aan dat hij psychische problemen had.

