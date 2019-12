Duitsers zoeken Nederlandse chauffeur die kilometers lang oliespoor achterlaat

Het oliespoor werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontdekt, rond 4.30 uur. Het liep over de rijbaan die richting de snelweg liep. Medewerkers van de politie volgden het spoor, dat vier a vijf kilometer lang was, terug naar zijn oorsprong. Het liep dwars door de stad. Uiteindelijk kwamen de agenten terecht bij de oprit van een bedrijf. Daar wisten medewerkers te vertellen dat vrijdagavond een Nederlandse vrachtauto was vertrokken, met aan boord 25 ton lecithine. Dat is een product dat onder meer in bakolie gebruikt wordt.