Duitsland behandelt verzoek tot uitlevering Puigdemont aan Spanje

Volgens het OM in Sleeswijk moet het Spaanse verzoek worden ingewilligd, omdat de strafbare feiten die Madrid tegen de Catalaanse ex-premier aanvoert, ook in de Duitse wet voorkomen, zij het niet in precies dezelfde bewoordingen. Puigdemont zou gevangen moeten blijven zitten tijdens de procedure, omdat er volgens het OM vluchtgevaar bestaat.



De regering van Puigdemont deed in oktober een chaotische en onwettige poging de regio Catalonië van Spanje af te scheiden. Het veroorzaakte een politieke impasse en berokkende de regio grote economische schade. Zo werd bijvoorbeeld 31,4 miljard euro van bankrekeningen in Catalonië gehaald en elders onderbracht tussen 1 oktober en eind december.



Puigdemont wordt sinds oktober gezocht wegens rebellie, opruiing en geknoei met overheidsgeld. Hij is eind oktober uitgeweken naar België. Daar strandde het Spaanse uitleveringsverzoek in juridisch getouwtrek. Hij is op 25 maart, op reis van Finland naar België, aangehouden in de Noord-Duitse deelstaat. Bij zijn arrestatie niet ver van de Deense grens was ook de Spaanse inlichtingendienst betrokken.