Duitsland beperkt AstraZeneca-vaccinaties: alleen nog 60-plussers

‘Gruwelijke’ aanval op Aziatische vrouw in NY: beveili­gers keken toe en deden niks

21:05 In New York is ophef ontstaan over een gewelddadige aanval op een Aziatische vrouw op straat. De vrouw werd op klaarlichte dag door een man in elkaar geslagen, terwijl twee beveiligingsmedewerkers van een naastgelegen pand toekeken en niks deden. Het incident lijkt in een trend te passen: sinds de coronapandemie krijgen mensen met Aziatische komaf in Amerika vaker te maken met racisme, ook in de vorm van geweld. President Biden kondigde vandaag nieuwe stappen aan om dit te bestrijden.