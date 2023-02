Duitsland en Oostenrijk staken hulpverlening Turkije vanwege geweld, Nederlands team gaat nog door

,,We zijn nog aan het werk in het gebied", zegt Jop Heinen, woordvoerder voor het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR. ,,We merken wel dat de sfeer op straat verandert. Dat heeft impact op de internationale hulpverlening. We houden er rekening mee in onze werkplekken en locaties. Maar, we merken ook dat de aanwezigheid van een tolk bij iedere reddingsgroep van grote meerwaarde is voor het duiden van de situatie.”