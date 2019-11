Duitsland legt groot ondergronds bankierssysteem plat, ook huiszoekingen in Nederland

Update Man zet zelfmoord vrouw in scène: stervende Tamara kan nog net hulplijn bellen

13:14 ,,Ze heeft haar polsen doorgesneden”, vertelde Ken M. (40) uit het Belgische Aarschot in paniek aan zijn vader. In werkelijkheid had hij zélf in haar polsen gesneden en haar gedwongen een afscheidsbrief te schrijven. Hij liet zijn vrouw achter in de veronderstelling dat ze zou sterven, maar ze kon op het laatste nippertje de hulpdiensten bellen: ,,Het was mijn man.” Ken M. werd vandaag veroordeeld tot tien jaar cel.