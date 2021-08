Duitsland versoepelt regels voor reizigers uit Nederland

Derde prik in het ene land, terwijl ze in het andere nog de eerste moeten krijgen

Reizigers die tien dagen voor binnenkomst in Duitsland in een hoogrisicogebied verbleven, moeten zich nu nog verplicht online registreren (www.einreiseanmeldung.de) en daar een bewijs van kunnen tonen bij binnenkomst in Duitsland. Ze moeten na aankomst op hun bestemming ook tien dagen in quarantaine (kan na vijf dagen worden opgeheven met een negatieve test).

Die quarantaineplicht geldt niet voor mensen die volledig zijn gevaccineerd of genezen van Covid-19 en dat ook kunnen bewijzen en evenmin voor mensen op doorreis die niet overnachten in Duitsland. De registratieplicht geldt niet voor grensverkeer (mensen die minder dan 24 uur in Duitsland blijven) en voor mensen die minder dan 72 uur in een hoogrisicogebied waren voor bezoek aan naaste familie (ouders, kinderen), echtgeno(o)t(e) of levenspartner die niet tot hetzelfde huishouden behoort of voor de uitoefening van een gedeelde voogdij.