Duitsland voert inentingsplicht mazelen in: vanaf maart moet iedereen zijn ingeënt

Zuid-Koreaanse bazen die personeel ontslaan na intimida­tie­klach­ten riskeren cel

8:01 Zuid-Koreaanse werkgevers die personeelsleden ontslaan als ze klagen over intimidatie of misbruik riskeren voortaan een gevangenisstraf. Misbruik door machthebbers komt in het Aziatische land zo vaak voor dat er zelfs een woord voor is: gabjil.