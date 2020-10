Duitsland voert ‘lockdown light’ van vier weken in

De horeca, die nu nog open is van 06.00 uur tot 23 uur, gaat volledig dicht. Het afhalen en bezorgen van maaltijden is wel toegestaan. Bioscopen, musea, theaters en andere cultuurinrichtingen moeten ook sluiten. Hetzelfde geldt voor fitnessstudio's, zwembaden en andere inrichtingen voor vrijetijds- en amateursport. Profsport mag alleen nog zonder publiek plaatsvinden. Massagesalons en andere zaken die zich bezighouden met persoonlijke verzorging moeten eveneens sluiten, kappers uitgezonderd.

Mensen moeten hun sociale contacten tot een minimum beperken. Hooguit twee huishoudens mogen in het openbaar samenkomen met een maximum van tien personen. Privéfeestjes zijn uit den boze. Privéreizen en toeristische trips binnen Duitsland zijn verboden, overnachtingen eveneens voor zover het gaat om een niet-noodzakelijk verblijf.

Winkels, scholen en crèches blijven in tegenstelling tot de lockdown dit voorjaar open, vandaar de naam ‘light’. Die slaat ook op de relatief korte periode van ‘slechts’ vier weken. In winkels gelden naast de mondkapjesplicht en hygiënevoorschriften ook weer beperkingen van het aantal klanten. Werkgevers moeten hun personeel weer zoveel mogelijk laten thuiswerken als dat kan.

De federale regering en de deelstaten willen de maatregelen over twee weken evalueren en eventueel aanpassen. Omdat de controle van de maatregelen beslissend is voor het effect ervan, wordt meer politie ingezet. Als eerste in de grote steden en corona-hotspots. Er komen ook intensievere controles op reizigers uit risicogebieden op luchthavens, stations en wegen in een straal van 30 kilometer van de grenzen.

Kritiek

De vereniging van zorgverzekeringsartsen en enkele virologen uiten forse kritiek op de nieuwe lockdown. Die heeft volgens hen geen effect op de lange termijn.

Het Robert Koch Institute, zeg maar het Duitse RIVM, heeft kritiek op de sluiting van de horeca. Cafés, restaurants en hotels zijn volgens het RKI geen besmettingsbron.

Coronacijfers

Aanleiding voor de nieuwe maatregelen is de snelle stijging van de coronacijfers in Duitsland. Het RKI meldde vanmorgen 14.964 nieuwe besmettingen binnen een dag. Volgens Der Spiegel rekende bondskanselier Angela Merkel tijdens de videoconferentie met de deelstaatleiders voor dat er zonder contactbeperkingen binnen een week 28.000 besmettingsgevallen per dag bijkomen.

De lock-down light moet deze ‘curve’ breken, verklaarde Merkel na afloop tijdens een persconferentie. ,,Het aantal besmettingsgevallen verdubbelt nu elke 7 of 8 dagen, de bezetting van het aantal ic-bedden elke 10 dagen. Het belangrijkste instrument om de infectieketen te onderbreken, is het contactonderzoek door de gezondheidsdiensten. Die kunnen de exponentiële stijging niet bijhouden. Daardoor weten we nu in 75 procent van de besmettingsgevallen niet waar de bron ligt en moeten we de contacten beperken om te voorkomen dat we de volledige controle verliezen.’’

Overnachtingsverbod

Op de vraag waarom deze maatregelen niet twee weken geleden al werden ingevoerd, bij het vorige overleg tussen Berlijn en de deelstaten, antwoordde de bondskanselier dat de ‘acceptatiegraad’ toen nog niet zo groot was. Vooral het door haar gewilde ‘overnachtingsverbod’ voor inwoners van Duitse risicogebieden stuitte toen op weerstand. Niet alle deelstaten voerden het verbod in. Andere die dat wel deden, zagen het vernietigd door de rechter wegens ‘in strijd met grondrechten.’ Daardoor ontstond een onoverzichtelijke lappendeken aan maatregelen die de herfstvakantie van veel Duitsers verpestte. Overnachten was wél toegestaan voor mensen met een negatieve coronatest van maximaal 48 uur oud maar de meeste uitslagen zijn door overbevraging pas drie tot vier dagen na de test beschikbaar.

De kans dat rechters het overnachtingsverbod opnieuw vernietigen, is volgens Merkel nagenoeg uitgesloten omdat toeristische reizen toen niet en nu wél verboden zijn. Door de persoonlijke contacten een maand lang voor 75 procent te beperken, kan de ‘besmettingsgolf’ volgens haar gebroken worden. Dat biedt perspectief voor de feestdagen. ,,Als we nu kort, krachtig en effectief optreden, winnen we speelruimte’’, aldus de bondskanselier.