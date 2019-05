Duitsland zat jaren commandant Westerbork achterna

‘Fantastisch!’ Monnik vond kaak van uitgestor­ven mensen­soort in grot op 3000 meter hoogte

1 mei De onderkaak die een boeddhistische monnik bijna veertig jaar geleden vond in een grot op de Tibetaanse hoogvlakte blijkt van een zogenoemd denisovamens te zijn. Het is voor het eerst dat resten van die uitgestorven mensensoort buiten Siberië zijn aangetroffen én dat op een hoogte van ruim 3000 meter. Bovendien is de afkomst van het stuk bot gereconstrueerd aan de hand van alleen een eiwitanalyse; ook dat is voor het eerst.