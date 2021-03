Duivelsuitdrijving loopt compleet uit de hand: meisje (9) sterft na stokslagen

In Sri Lanka is een 9-jarig meisje om het leven gekomen tijdens een poging om bij haar een ‘kwaadaardige geest’ uit te drijven. Twee verdachten, haar moeder en een zelfverklaarde exorcist, zijn aangehouden voor vermeende betrokkenheid bij de dood van het kind, meldt de politie in Sri Lanka.

Het incident vond plaats in de stad Delgoda, ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Colombo. Volgens de politie was de radeloze moeder ervan overtuigd dat haar dochter door een boze geest was overgenomen. Ze nam het meisje mee naar het huis van een ‘duivelsuitdrijver’. In de woning werd een ritueel uitgevoerd om de zogenaamde geest weg te jagen.

De politie stelt dat de vrouw eerst olie op het meisje smeerde en haar vervolgens herhaaldelijk met een stok begon te slaan. Sommige buren probeerden in te grijpen toen ze het kind hoorden schreeuwen, maar ze konden haar niet meer redden, meldt persbureau AFP. Toen het meisje het bewustzijn verloor, werd ze naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze even later aan haar verwondingen.

De vrouw die het ritueel bij het meisje uitvoerde, heeft in de stad Delgoda een beruchte reputatie, melden lokale media. In de afgelopen maanden heeft ze vaker soortgelijke diensten uitgevoerd. De politie onderzoekt nu of ze meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Inwoners van Sri Lanka wordt opgeroepen terughoudend te zijn met pogingen tot duivelsuitdrijving.