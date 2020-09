Duizend campinggasten in de val door bosbrand in VS

De kampeerders die door de vlammen worden bedreigd, krijgen de opdracht zichzelf in geval van nood te redden in het water van het Mammoth Pool Reservoir, meldde The Fresno Bee, daarbij verwijzend naar een woordvoerder van het nationale park. Inmiddels zouden ongeveer 150 mensen dat hebben gedaan. Brandweerlieden en reddingsvliegtuigen probeerden toegang te krijgen tot het gebied.



In de Amerikaanse staat Californië woeden al drie weken talrijke bosbranden. Volgens de brandweer waren er gisteren bijna 12.500 hulpdiensten bezig met het bestrijden van meer dan twintig branden in de staat.



Sinds blikseminslagen half augustus de eerste branden veroorzaakten, zijn meer dan 900 branden uitgebroken. Ruim 6000 vierkante kilometer land is verloren gegaan. Tot dusver zijn minstens acht mensen omgekomen. Bijna 3300 gebouwen werden naar verluidt verwoest. Meer dan 10.500 mensen kunnen nog steeds niet terugkeren naar hun huizen en appartementen.