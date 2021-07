Duizenden Cubanen de straat op: ‘We hebben geen eten, we hebben niks’

Video Grizzly­beer sleept slapende vrouw (65) uit tentje en doodt haar

9 juli Natuurautoriteiten in de staat Montana in het noordwesten van de Verenigde Staten maken sinds dinsdag jacht op een grizzlybeer die een 65-jarige verpleegster uit California doodde. Het slachtoffer maakte een langeafstandsfietstocht en overnachtte in een tentje op een kampeerterrein bij het gehucht Ovando. De beer verraste de vrouw in haar slaap, melden Amerikaanse media.