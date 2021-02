Duizenden demonstreren in Myanmar tegen coup

Het is voor de tweede dag op rij dat er in Yangon wordt gedemonstreerd. Velen droegen rode kleding, de kleur van de Nationale Liga voor Democratie (NLD) van de afgezette leider Aung San Suu Kyi. Actievoerders maakten ook een gebaar waarbij ze drie vingers omhoog staken. Die begroeting was ook te zien bij protesten in Thailand en is afkomstig uit de boeken- en filmreeks The Hunger Games.