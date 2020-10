Duizenden eren door jihadist vermoorde leraar in Parijs

Aanleiding voor de daders was destijds de publicatie van karikaturen van de profeet Mohammed. Paty is vrijdag in een voorstad ten noordwesten van Parijs de keel doorsneden door een 18-jarige islamitische vluchteling van Tsjetsjeense origine. Die bracht Paty volgens Franse media om het leven omdat die de karikaturen in de klas had laten zien tijdens een les over vrijheid van meningsuiting. De dader verwierf in maart een verblijfsvergunning voor 10 jaar. Hij werd kort na de moord door de politie doodgeschoten.