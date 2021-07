Duizenden Georgiërs op de been na dood journalist bij anti-LHBTI-actie

Zwarte kat overleeft instorting flatgebouw in Miami; dodental loopt op naar 90

11 juli De dramatische instorting van het flatgebouw in Florida heeft negentig mensen het leven gekost. Dat meldt de burgemeester van Miami zondag. Tegelijk is er, meer dan twee weken na de ramp een klein mirakel geschied. Te midden van het verdriet en de chaos duikt Binx - een vermiste zwarte huiskat - plots op, schrijft The Washington Post. Hij is inmiddels herenigd met zijn baasjes.