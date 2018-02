Duizenden Italianen de straat op tegen fascisme

Een week geleden stapte T. in zijn auto om het vuur te openen op voetgangers. Hij zou het daarbij specifiek gemunt hebben op Afrikaanse migranten. Vijf mannen en een vrouw raakten gewond. Zij zijn allen inmiddels buiten levensgevaar. T. gaf direct na zijn daad aan uit wraak gehandeld te hebben. Hij wilde de moord op zijn 18-jarige stadsgenoot Pamela Mastropietro wreken. Gewapend met spandoeken en Italiaanse vlaggen trokken talloze mensen de straat op in Macerata uit ongenoegen om het voorval van vorige week zaterdag. ,,De sfeer is op dit moment beladen in Italië en we hebben toegestaan dat rechts zich de afgelopen jaren ontwikkelde", vertelt de Florentijnse Mafalda Quartu aan het Franse persbureau AFP. ,,Ik heb altijd al geprotesteerd, maar we hebben er nu nog meer behoefte aan dan ooit.'

Rust

Romano Carancini, de burgemeester van Macerata, had eerder opgeroepen om niet de straat op te gaan om het stadje wat rust te gunnen. Gisteren gaf de gemeente echter toch toestemming voor het protest, op voorwaarde dat de demonstranten langs de stadsmuren zouden lopen en niet in het historische centrum zouden komen. Uit angst voor ongeregeldheden bleven de scholen dicht, is de avondmis van vanavond geannuleerd en is een groot deel van de winkels gesloten. De politie heeft een helikopter ingezet om het protest ook vanuit de lucht in de gaten te kunnen houden. De protesten verlopen tot nu toe rustig.

Moord

Pamela Mastropietro werd twee weken geleden in stukken gesneden teruggevonden in twee koffers langs de weg. Een paar dagen daarvoor was ze weggelopen uit een opvang voor drugsverslaafden. De politie gaat uit van moord en heeft inmiddels een Nigeriaanse drugsdealer en twee andere Nigeriaanse verdachten opgepakt. Een politiewoordvoerder gaf vanmiddag aan dat het onderzoek inmiddels is afgerond.



Met nog drie weken te gaan tot de verkiezingen van 4 maart lijkt dit incident olie op het vuur te gooien bij de diverse debatten. Immigratie is een belangrijk onderwerp in de campagne van de rechtse partijen. Zij staan momenteel voor in de peilingen.