Duizenden Japanners de straat op uit protest tegen premier

'Trump gebruikt het internationaal recht als toiletpapier'

15:47 Russische politici en opiniemakers zijn enorm verontwaardigd over de aanval op Syrische doelen. De media hebben het zaterdag over niets anders dan de dreun die de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk aan Syrië hebben uitgedeeld. Een aantal kanalen heeft zelfs zijn programmering erop aangepast, iets wat in Rusland nooit gebeurt.