Duizenden mensen geëvacueerd na uitbarsting vulkaan op de Filipijnen

video/updateOp de Filipijnen is de vulkaan Mount Taal uitgebarsten. De vulkaan, gelegen ten zuiden van de hoofdstad Manilla, spuwt as uit tot een kilometer hoogte. De autoriteiten hebben duizenden mensen uit hun huizen geëvacueerd. Er zijn nog geen berichten over gewonden of schade.

Een enorme wolk van witte en grijze as stijgt op uit de krater van Mount Taal, gelegen in de provincie Batangas en 66 kilometer ten zuiden van Manilla. Volgens lokale functionarissen zijn ongeveer 6.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen rond de vulkaan. De uitbarsting werd gevolgd door aardbevingen later op de dag. Tot in de wijde omtrek ligt de grond bedekt met een dikke laag as.

Ook tientallen toeristen moesten het gebied verlaten. Het vliegverkeer van en naar de hoofdstad Manilla, dat ongeveer 100 kilometer van de vulkaan ligt, is tijdelijk stilgelegd, zo meldt de Filipijnse luchtvaartautoriteit. Passagiers wordt aangeraden contact te zoeken met de luchtvaartmaatschappijen waarbij ze geboekt hebben.

Ondergebracht in hotels

KLM heeft alle vluchten tussen Taipei in Taiwan en de Filipijnse hoofdstad Manilla geschrapt. KLM vliegt niet rechtstreeks op Manilla, maar via de Taiwanese hoofdstad Taipei. Passagiers die zondag van Manilla naar Taipei wilden vliegen, zijn ‘tot nader order’ ondergebracht in hotels, zei een woordvoerster. Het is nog niet duidelijk hoe lang ze daar moeten blijven. De KLM blijft wel op Taipei vliegen.

Mount Taal is de tweede meest actieve vulkaan op de Filipijnen en een populaire toeristische bestemming door zijn schilderachtig kratermeer. Het is de enige vulkaan ter wereld die gelegen is op een eiland in een meer. Hij wordt gezien als een van de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië. Tot op heden zijn 35 uitbarstingen bekend, die hebben geleid tot meerdere dodelijke slachtoffers.

In januari 2018 werden op de Filipijnen tienduizenden mensen geëvacueerd toen de Mayon uitbarstte, een vulkaan op het grootste Filipijnse eiland Luzon.

