Duizenden mensen in Israël de straat op om te protesteren tegen premier Netanyahu

Afgelopen nacht hebben zeker twintigduizend Israëliërs geprotesteerd voor de ambtswoning van premier Benjamin Netanyahu. De demonstranten eisen dat de Israëlische premier opstapt. Netanyahu, die sinds 2009 in het zadel zit, is een verdachte in meerdere corruptiezaken.

De protesten vinden al maanden plaats, maar dit was de grootste demonstratie tegen corruptieschandalen in tijden. Met de verkiezingen in aantocht aanstaande dinsdag gingen dit keer zeker twintigduizend mensen in Jeruzalem de straat op.

De Likud-partij van Netanyahu zit in de peilingen van de afgelopen dagen in de lift omhoog en lijkt de grootste te gaan worden. Hoewel een meerderheid van de Israëliërs Netanyahu liever niet meer ziet terugkomen als premier, is hij nog altijd populairder dan zijn tegenstanders, schrijft The Times of Israel.

Volledig scherm Demonstranten protesteerden zaterdagnacht in Jeruzalem tegen premier Netanyahu, die van corruptie wordt verdacht. © EPA

Netanyahu bestreed afgelopen maanden effectief de coronapandemie. Dankzij een geslaagde vaccinatiecampagne — driekwart van alle Israëliërs is op dit moment gevaccineerd — kon het land vlak voor de verkiezingen weer van het slot. Met een vaccinatiebewijs op zak is het mogelijk om weer naar de kroeg of sportschool te gaan.

Daar gingen wel een aantal zeer strenge lockdowns aan vooraf die de Israëlische economie hard hebben geraakt. Veel mensen zijn hun baan afgelopen tijd kwijtgeraakt. Ook daar werd gisteravond tegen geprotesteerd.

